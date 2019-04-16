17. Türkiye Spor Ödülleri'ne Başakşehir damgası

Kalamış'taki Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleştirilen törende, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.

Organizasyonda Ampute Milli Takımı ise "Yılın Altın Adamları" ödülünü kazandı. Gecede, eski İtalyan kaleci Francesco Toldo da yer aldı. İtalya Milli Takımı ve İnter'in de kalesini koruyan Toldo'ya, "Uluslararası Onur Ödülü" verildi. Toldo, İnter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile gecede bir süre sohbet etti.

ÖDÜLLER

Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül alanlar şöyle:

Uluslararası Onur Ödülü: Francesco Toldo

Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca (A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü)

Yılın Spor Yöneticisi: Ömer Onan (Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü)

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp (Grekoromen güreşçi)

Yılın Kadın Sporcusu: Yasemin Adar (Kadın güreşçi)

Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Futbol Takımı

Yılın Kulüp Başkanı: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü)

Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Erol Bulut (Evkur Yeni Malatyapspor)

Yılın Futbolcusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Yılın Yabancı Futbolcusu: Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır

Yılın Futbol Takımı: Medipol Başakşehir

Yılın Basketbol Takım: Fenerbahçe Beko

Yılın Voleybol Takımı: VakıfBank

Yılın Federasyonu: Türkiye Voleybol Federasyonu

Yılın Genç Sporcusu: İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi Basketbol)

Yılın Erkek Basketbolcusu: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Yılın Kadın Basketbolcusu: Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)

Yılın Erkek Voleybolcusu: Emre Batur (Fenerbahçe)

Yılın Kadın Voleybolcusu: Cansu Çetin (Galatasaray HDI Sigorta)

Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Avrupa Başarı Özel Ödülü: Anadolu Efes

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Üner