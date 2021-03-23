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17 yaşındaki Emre Demir, 28 maça 7 farklı hoca ile çıktı!

23.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un 17 yaşındaki genç yıldızı Emre Demir rekora koşuyor. 2004 doğumlu yetenek, Sarı-Kırmızılı takımda Hamza Hamzaoğlu ile birlikte 8. teknik direktör ile çalışacak.

17 yaşındaki Emre Demir, 28 maça 7 farklı hoca ile çıktı!

Süper Lig'de HES Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandı.

Hamzaoğlu sarı kırmızılı takımın bu sezonki 5. hocası oldu. Bayram Bektaş ile sezona başlayan Kayseri ekibinde Bektaş'ın ardından sırasıyla Samet Aybaba, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız görev aldı.

Kayserispor'da ilk kez Hikmet Karaman döneminde 22 Ocak 2019'da kupadaki Akhisarspor karşılaşmasında profesyonel maçına çıkan Emre Demir şu anda kadar forma giydiği 28 maçta 7 hoca ile çalıştı.

Emre Demir; Hikmet Karaman ile 4, Bülent Uygun ile 6, Prosinecki ile 4, Bayram Bektaş ile 2, Samet Aybaba ile 3, Dan Petrescu ile 2, Uğur Kulaksız ile 4 maça çıktı.

(Demir'in görev aldığı 3 maçta hoca belirlenmemişti.)

Bu sezon 2 gol, 1 asist yapan 15 Ocak 2004 doğumlu yıldız adayı kariyerindeki ilk golünü ise Bülent Uygun döneminde geçtiğimiz sezon ilk yarısında oynanan oynanan Gençlerbirliği deplasmanında kaydetti.(19.11.2019-Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor)

Kayserispor altyapısında yetişen ve sarı kırmızılı takımda 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Emre Demir, A Takım antrenmanlarında da dönem dönem yer aldı.

Demir, Kayserispor'da A Takım antrenmaları dahil Hamzaoğlu ile birlikte toplamda 15 hoca ile çalıştı.

Emre Demir'in çalıştığı teknik adamlar:

Tolunay Kafkas

Hakan Kutlu

Sergen Yalçın

Mesut Bakkal

Marius Sumudica

Ertuğrul Sağlam

Hikmet Karaman

Samet Aybaba

Bülent Uygun

Robert Prosinecki

Bayram Bektaş

Dan Petrescu

Uğur Kulaksız

Hamza Hamzaoğlu

Emre Demir; U-14, U-15, U-16 ve U-17 genç milli takımlarda ise Kazım Nas, Mehmet Yıldırım, Nedim Yiğit ve Güngör Şahinkaya ile çalıştı.

Kaynak: Ajansspor

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