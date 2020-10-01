17 yıldır ayrı olan çiftten ilişki sırrı! Tek şikayeti...

Theresa Dowsett, Peter ile uzun mesafeli bir ilişki içinde olmanın evliliklerini kurtardığını söylüyor. Eşinin 60 km uzaklıktaki Lüksemburg'ta çalıştığını bu yüzden yıllarca ayrı yaşadıklarını söyleyen Theresa, Peter'ı sadece ara sıra hafta sonları, 60 km uzakta Lüksemburg'da görmeye gitti.

65 yaşındaki Theresa, Londra'da iki oğlunu tek başına büyütmek zorunda kaldığını ancak eşiyle birlikte olsalardı çoktan ayrılmış olacaklarını da itiraf etti.

Her gün üç saatlik bir gidiş-dönüş yolu için eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Peter artık emekli ve eşiyle birlikte yaşamaya başladılar.

17 yıl sonunda Theresa eşinin bir huyundan oldukça şikayetçi. 65 yaşındaki kadın kocası Peter için 'horlaması beni çıldırtıyor' diyor.

