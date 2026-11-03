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Çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka bunu yapın! Kıyafetlerin ömrünü uzatıyor

Kıyafetlerin yıkama sırasında yıpranmasını ve renklerinin solmasını önlemek için basit bir yöntem önerildi. Giyim uzmanı Paul Gray, çamaşırları makineye atmadan önce ters çevirmeyi tavsiye etti. Uzmanlara göre bu küçük alışkanlık, kıyafetlerin dış yüzeyini korumaya ve daha uzun süre yeni gibi görünmelerine yardımcı oluyor.

Çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka bunu yapın! Kıyafetlerin ömrünü uzatıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Zamanla kıyafetlerin üzerinde küçük tüy yumakları oluşabiliyor. Kumaşın liflerinin gevşeyerek birbirine dolanmasıyla ortaya çıkan bu görüntünün en önemli nedenlerinden biri sürtünme.

Özellikle çamaşır makinesinde birbirine sürten kıyafetlerde tüylenme sorunu daha sık görülüyor.

Giyim uzmanı Paul Gray, kıyafetlerin yıkamadan önce ters çevrilmesini öneriyor. Bu yöntem, kumaşın dış yüzeyinin makine içinde diğer kıyafetlerle doğrudan temas etmesini azaltıyor.

Uzman, kıyafetlerin ters çevrilmesinin deterjan ve suyun kirin daha fazla biriktiği bölgelere ulaşmasını da kolaylaştırdığını belirtiyor.

Çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka bunu yapın! Kıyafetlerin ömrünü uzatıyor 1

HANGİ KIYAFETLER TERS ÇEVRİLEREK YIKANMALI?

Uzmanlara göre özellikle bazı kıyafetleri yıkamadan önce ters çevirmek gerekiyor.

Tüylenmeye yatkın kıyafetler: Kumaşın dış yüzeyindeki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor.
Siyah ve koyu renkli kıyafetler: Renklerin daha uzun süre korunmasını sağlıyor.
Kot pantolonlar: Kumaşın dış yüzeyinin yıkama sırasında fazla sürtünmesini önlüyor.
Spor kıyafetleri: Ter ve vücut yağlarının bulunduğu iç yüzeyin daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor.
Hassas ve işlemeli kıyafetler: Dış yüzeydeki süslemelerin korunmasına yardımcı oluyor. Çok hassas ürünlerin ise çamaşır filesinde veya hassas programda yıkanması öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi kıyafet
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