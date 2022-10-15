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  4. 17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...

17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...

15.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gözler yerli transferine çevrildi. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelebilir. Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Efecan Karaca için Okan Buruk olumlu rapor sundu. Bu raporun ardından Dursun Özbek ve yönetimi girişimlere resmen başladı. 2005 yılında Galatasaray altyapısında futbola başlayan Efecan Karaca'nın da sarı-kırmızılılara gelmeyi çok istediği ifade edildi.

17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...
Efecan Karaca

Efecan Karaca

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Galatasaray'da kanatlarda yaşanan sorun için düğmeye basıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den iyi performans alamayan Okan Buruk, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı gözüne kestirdi.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

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Sezon başında Trabzonspor'un listesinde olan fakat Alanyaspor ile anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen Efecan için şimdi de Galatasaray devreye girdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği ifade edildi.

2005 YILINDA GALATASARAY'DA BAŞLADI

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2005 yılında Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. Efecan'ın Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.


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