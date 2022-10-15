17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da kanatlarda yaşanan sorun için düğmeye basıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den iyi performans alamayan Okan Buruk, Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı gözüne kestirdi.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Sezon başında Trabzonspor'un listesinde olan fakat Alanyaspor ile anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen Efecan için şimdi de Galatasaray devreye girdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği ifade edildi.

2005 YILINDA GALATASARAY'DA BAŞLADI

2005 yılında Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor. Efecan'ın Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor.



