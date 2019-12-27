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  4. 177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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ABD'li Lexie Alford, tüm ülkeleri ziyaret eden en genç gezgin olarak Guinness rekorlar kitabına girdi. 21 yaşındaki Lexie, 177 günde 195 ülke ve egemen bölgeyi ziyaret etti.

Tüm ülkeleri ziyaret eden en genç gezgin olarak Guinness rekorlar kitabına giren 21 yaşındaki Lexie, 177 günde 195 ülke ve egemen bölgeyi ziyaret etti. Ancak, bunun için tam iki yılını harcayan Lexie, 'en hızlı seyahat' kategorisindeki rekoru kıramadı. Bu kategorideki rekor, dünyayı 189 gün ve bir yılda dolaşan 22 yaşındaki Taylor Demonbreun adlı başka bir ABD'li turiste ait.

LEXİE'NİN YOLCULUĞU 2017'DE BAŞLADI

Liseden mezun olan ve akranlarından iki yıl önce üniversiteye başlayan Lexie, aynı zamanda seyahat danışmanı olarak çalışmaya başladı. Lexie’nin yolculuğu Ekim 2017’de başladı. Orta Amerika’dan sonra zaten Kaliforniya’ya yakın olan güneye gitti. Daha sonra Avrupa ve sırasıyla Asya, Avustralya ve Afrika macerası başladı. Gittiği son ülke olan Mozambik’e Lexie, Ekim 2019’da vardı.

BİRÇOK ZORLUKLA KARŞILAŞTI

Yolculuk kolay olmadı. Güney Pasifik’in ada devletlerinde Lexie yalnızlık hissini aştı. Batı Afrika ülkelerinde karmaşık vize talepleriyle boğuştu, gelişmemiş alt yapı sistemleri derken Lexie sıtmaya yakalandı.

KENDİSİNE HIZ REKORU HEDEFİ KOYMAMIŞTI

Kendisine bir hız rekoru kırma hedefi koymayan Lexie, bazen seyahatine ara vererek dinlenmek için evine döndü. Lexie misyonunu, insanlara gezegenin güzelliklerini, farklı kültür ve gelenekleri gösterme arzusu olarak adlandırıyor. Dünyanın tüm ülkelerini dolaşmak Lexie’ye çok değerli bir deneyim kazandırdı.

Lexie, şimdi turistik danışmanlık hizmetlerine ek olarak ekonomik geziler ve diğer yararlı bilgileri kapsayan kurslar veriyor.

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