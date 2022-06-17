18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021'de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapıldı.
7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönemin son zili bugün çaldı. Karne alan 18 milyon öğrenci, yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da öğrenecek.