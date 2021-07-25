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18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı

25.07.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve şef Nisan Ak yönetimindeki Ancyra Ensemble topluluğunun konseriyle başladı.

Taşta, suda ve kumda olmak üzere üç konseptte gerçekleştirilen festival kapsamında, Ancyra Ensemble topluluğu Gümüşlük Antik Taş Ocağı'nda müzik ziyafeti sundu.

Mozart ve Edward Elgar'ın eserlerine yer verilen konseri klasik müzik meraklıları ilgiyle izledi.

Gülsin Onay, gecede yaptığı konuşmada, güzel seslerle büyülü ortamda müziği paylaşmanın büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Gümüşlük Müzik Festivali'nin, 3 bin 500 yıllık tarihi olan Bodrum'u en iyi ifade eden oluşumlardan biri olduğunu belirtti.

Festival, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların konserleriyle 29 Ağustos'a kadar devam edecek.

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