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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

15.04.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 2 - İzlanda: 4

İSTANBUL (AA) - 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında İzlanda'ya 4-2 yenildi.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu da 3-1 önde kapatan konuk ekip, salondan 4-2 galip ayrıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında Tayvan'a 8-3, ikinci maçında da Belçika'ya 5-0 mağlup olmuştu.

Grupta günün diğer maçlarında Belçika, Meksika'yı 9-1, Tayvan da İsrail'i 5-2 yendi.

Üçüncü maçlar sonunda Tayvan averajla liderliğini korurken, aynı puanda İzlanda ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını 15 Nisan Cuma günü İsrail ile oynayacak.

Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.

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