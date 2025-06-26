18 yaşındaki Türk vatandaşı Tayland'ı karıştırdı! Kadını elinden zor aldılar! İşte o anlar...

Tayland'ın başkenti Bangkok’ta, 18 yaşındaki Türk vatandaşı ortalığı karıştırdı. Sarhoş olduğu belirlenen genç haber kaynaklarına göre bir Tayland'lı kadına saldırdı. Saldırının ardından ise çevredekiler Türk gencine müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 18 yaşındaki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

REDDEDİLİNCE SİNİRLENMİŞ!

Tanıkların iddiasına göre, genç sabah 5 civarında Grab'in eve dönüş yolculuğunu bekleyen bir grup Taylandlı kadına doğru koştu ve onlarla sohbet etmeye çalıştı. Nazikçe geçiştirilince ortadan kayboldu. Ancak daha da sinirli bir şekilde geri döndü ve kayıp pasaportu ve parası hakkında bağırmaya başladı.

Tayland polisi, şüphelinin pasaportunun süresinin dolduğunu ve daha önce de yaralamayla sonuçlanan bir bıçaklı kavgaya karıştığını belirtti. Kaos yaratan gencin ise kimliği açıklanmadı.

Kaynak: thethaiger