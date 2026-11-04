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80 ilin hepsine en kolay ulaşan şehir açıklandı!

Türkiye’nin coğrafi olarak tam ortasında yer alan ve diğer 80 ilin tamamına "en kolay ve en kısa sürede" ulaşılan şehir açıklandı. Yıllardır lojistik üs olarak kabul edilen Kayseri, Ankara veya Sivas’ı geride bırakan o şehir, bilgisayar tabanlı rota analizleriyle kesinleşti.

80 ilin hepsine en kolay ulaşan şehir açıklandı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye coğrafyasında ulaşım ve lojistik dendiğinde akla ilk gelen şehirler genellikle Kayseri, Ankara ya da Sivas olurdu. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü ve OpenStreetMap verileri kullanılarak yapılan en yeni bilgisayar tabanlı coğrafi modelleme analizi, ezberleri tamamen bozdu. Türkiye'deki 81 il merkezinin birbirine olan uzaklıkları, yol kaliteleri, hız sınırları ve tünel bağlantıları hesaba katılarak yapılan matematiksel optimizasyon çalışmasında, diğer tüm illere ortalama ulaşım süresi en düşük olan şehir Tokat olarak açıklandı.

80 ilin hepsine en kolay ulaşan şehir açıklandı! 1

SADECE MESAFE DEĞİL, "ZAMAN" HESAPLANDI

Araştırmayı benzerlerinden ayıran en büyük kriter, iller arasındaki doğrusal (kuş uçuşu) mesafelerin değil, gerçek yol durumlarının yapay zeka ve bilgisayar modellemeleriyle test edilmesi oldu. Virajlı yollar, otoyol kaliteleri, hız sınırları ve yeni açılan tünel/köprü ağları gibi dinamik faktörler analiz edildiğinde; Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri arasında stratejik bir köprü görevi gören Tokat, Türkiye'nin 80 il merkezine olan toplam varyasyonlarda en hızlı varış süresini sundu.

80 ilin hepsine en kolay ulaşan şehir açıklandı! 2

SEZGİLER KAYSERİ DEDİ, MATEMATİK TOKAT!

Haritaya bakıldığında Kayseri veya Ankara daha merkezi görünse de, yolların hız yapısı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki (Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz Sahil Yolu'na) tüm şehirlere olan entegrasyonu incelendiğinde Tokat'ın gizli bir lojistik avantaja sahip olduğu anlaşıldı. Kayseri, özellikle güney, iç ve doğu hatlarında çok güçlü bağlantılara sahip olmasına rağmen, Karadeniz’in sarp dağlık şeritlerine ve batı kuzey aksına olan ortalama ulaşım süresinde Tokat’ın gerisinde kaldı.

Tokat ise hem İç Anadolu'nun düzlük ulaşım ağlarına hem de Karadeniz sahil yollarına tünellerle bağlanabilen hibrit konumu sayesinde, Türkiye'deki 80 ilin tamamına yapılan yolculukların matematiksel süre ortalamasında "en kolay ulaşılan şehir" unvanını resmen eline aldı.

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Tokat Türkiye sosyal mesafe harita ulaşım zaman yolcusu
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