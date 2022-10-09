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18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisinden aşk pozu geldi!

09.10.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin özel hayatıyla da konuşulan jürisi Somer Sivrioğlu bir süredir Pınar Kayabaşı ile aşk yaşıyor. Somer Şef, 18 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu bu ilişki yüzünden boşanmıştı. İşte Somer Şef ve genç sevgilisinin aşk pozu...

18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisinden aşk pozu geldi!

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi için 18 yıllık evliliğini sonlandıran Somer Şef katıldığı programda Aslı Sivrioğlu hakkında şunları söylemişti:

"29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun. Her şeyi ondan bekliyorsun ve her şeyi ona vermeye çalışıyorsun. Bu da doğal olarak yıpratıcı oluyor."

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21 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ PAYLAŞTI

Bu açıklamayla gündemde olan Somer Şef'in genç sevgilisi Pınar Kayabaşı aşk paylaşımı yaptı. "Seninle geçen her günüm, göz açıp kapayana dek geçiyor" diyen genç sevgili paylaşımına şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Zaman, mekân kavramı yok oluyor. Sen, ellerimi ellerinin içine koyduğundan beri. Beni alıp getirdiğin, bu sevgi durağı yıllardır arayıp bulamadığım o, yere varmış hissettiriyor. Bana, beni ve seni, biz olarak yaşattığın için, karşıma çıkıp, gözüme bakıp, beni her seferinde ilk gün ki heyecanınla büyülediğin için, sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Aşkla!"

JKHL

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