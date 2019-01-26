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19 dairesi, 9 otomobili vardı şimdi bir odaya muhtaç

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YAŞAM  | 26.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Elazığ'da yıllar önce trafik kazasında kaybettiği eşinin arkadaşlarının banka kredisine kefil olan emekli hemşire, 19 daireli 7 katlı apartmanını ve 9 otomobilini kaybetti.

300 bin liralık borcunu ödeyebilmek ve hayatını sürdürebilmek için şimdi sokakta el işi ürünleri satan kadın, belediye tarafından kendisine verilen tek odada yaşamını sürdürüyor.

Hikayesini duyan inanamıyor

Elazığ'da 68 yaşındaki emekli hemşire Güngör Atıcı, sokaklarda el işi örüp, satıyor. Atıcıyı bu hale düşüren ise eşinin arkadaşlarının banka kredilerine kefil olması. 19 daireli 7 katlı apartmanı, 5 evi ve 9 otomobilleri olan Atıcı, bunların tamamını kefil olduğu için kaybedip sokaklara düştü.

SOKAKTA EL İŞİ YAPARAK GEÇİNİYOR

SOKAKTA EL İŞİ YAPARAK GEÇİNİYOR
Yazın sıcakta, kışın soğukta sokakta el işi yapan Atıcı, Elazığ Belediyesinin kurduğu Hayır Çarşısında kendisine verilen odada yaşamını sürdürüyor. Emekli maaşı üzerinde halen 48 bin TL borç bulunduğunu belirten Atıcı, kendisinin marifetli olduğunu, boş durmaktansa çalışarak günlüğünü çıkardığını aktardı.

'CELAL BAYAR'I GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM'

'CELAL BAYAR'I GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM'
1960'ta Ankara’ya gittiğini anımsatan emekli hemşire Güngör Atıcı, "Celal Bayar’ı görmeyi çok istiyordum. Okumak istediğimi söyledim. Beni sağlık kolejine kayıt etti. 20-25 yaşındaydım. Sağlık kolejini bitirdim.

19 DAİRE, 9 ARABA

19 DAİRE, 9 ARABA
Çeşitli yerlerde hemşirelik görevini yaptım. 1966’dan 2005'e kadar çalıştım. 70 bin tane doğum yaptırdım. Çok başarılı bir hemşireydim. Eşim müteahhitti 1991 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Her şeyim vardı. Bana kefil ol diyenlere kefil oldum. Kimse benim elimden tutmadı. Elazığ’a geldim. 7 katlı 19 daireli evim, 9 tane arabam vardı. Oğlum bunları kiraya veriyordu akşam elime çok para geçiyordu. Bunların hepsini sattım şimdi oturacak bir odam bile yok" dedi.

'ELAZIĞ HALKI BANA YARDIMCI OLUYOR'

'ELAZIĞ HALKI BANA YARDIMCI OLUYOR'
Elazığ’a geldiğinde terminalin mescidinde halIda yattığını ifade eden Atıcı, "3 yıl orada kaldım. Belediye başkanının yardımıyla bana hayır çarşısında bir oda verildi. 4 yıldır oradayım. Belediye beni idare ediyor. Eski vali benimle ilgilendi. Bana burada imkan verip para kazanmama izin verdiler. Geçirdiğim trafik kazası sonucu 5 bin lira borcum var. Şimdi o borç 29 bin oldu. Emekli maaşımın üzerinde 48 bin lira borç var. Sabahtan akşama kadar lif yapıyorum. Patik ve bere, atkı, hırka yapıyorum. Elazığ halkını seviyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Çalışmayı severim, marifetliyim. Boş oturmaktansa günlüğümü çıkarayım" diye konuştu.

'300 BİN BORCUM VAR'

'300 BİN BORCUM VAR'
Kış şartlarında çok üşüdüğünü söyleyen Atıcı, "Hastaneye götürdüler ateşim 38 dereceydi. Her tarafım ağrıyordu. Doktor bana çok üşütmüşsün dedi. Bu soğuk havalarda çalışmak çok zor. Üşümemek için kat kat giyiniyorum. Bu şartlar altında çalışmak çok zor. Çok fazla kredi çektik. Şu anda 300 bin lira borcum var. Elazığ’ın insanlarını seviyorum. Türkiye’nin ve Elazığ’ın devlet ve zenginlerinden beni bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok, kimsem de yok. Ölsem ben hayır çarşısından öleceğim" ifadelerini kullandı. (İHA)
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Elazığ emekli hemşire eş işi Güngör Atıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abla kusura bakma ama sen de çok safmışsın.Bu zamanda kimseye iyilik yapmayacaksın.
eline çok paralar geçerkende reklamını yapsaydın düşünce garip olursunuz zaten:)
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