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19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

19.10.2023 23:21 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları 19 Ekim ekranı araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Aldatmak, Mucize Aşk, Hedefim Sensin, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 19 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (12 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

12 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudut Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hırvatistan-Türkiye UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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