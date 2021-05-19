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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Gaziantep'te kutlamalar kapsamında saat 19.19'da balkona çıkan gençler ve çocuklar İstiklal Marşı okudu.

Bazı vatandaşlar da Türk bayraklarıyla marşa eşlik etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta esnaf kutlamalar kapsamında saat 19.19'da iş yerlerinin önüne çıktı.

İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, 19 Mayıs coşkusuna katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak meşaleler yakıp İstiklal Marşı'nı okudu.

- Adıyaman

Adıyaman'da da etkinlikle kapsamında saat 19.19'da vatandaşlar evlerinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu, alkış tuttu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Atletizm Pisti'nde Türk bayrakları açarak meşaleler yakıp İstiklal Marşı'nı okudu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa’daki etkinlikler kapsamında saat 19.19'da bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu, alkış tuttu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı hizmet binalarında Türk bayrakları açarak meşaleler yakıp İstiklal Marşı'nı okudu.

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