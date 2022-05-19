19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler şiirler okuyarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirdi.

Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi.

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi'nden açılan yelken, kürek ve kano ekibi ise taşıdığı Türk bayrağını, tören alanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açılmasıyla sona eren törene Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'nde hazır bulundu.

- Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

Çalışmalarını Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı'nda sürdüren Türk Hava Kurumu bünyesindeki paraşüt okulundaki eğitmenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, "Cessna C-208" model uçakla 4 bin metreden atlayış gerçekleştirdi.

Eğitmenler, gökyüzünde süzülürken Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

- Aydın

Aydın Valiliği önünde başlayan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törenin ardından protokol üyelerinin de katılımıyla Adnan Menderes Stadyumu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu konuşma yaptı.

Törende, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı okundu. Törende, halk oyunları ve spor gösterileri de yer aldı.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

- Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk konuşma yaptı.

Lise öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Öğrenciler halk oyunu ve spor gösterileri sundu.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile eşi Zehra Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Denizli

Denizli'deki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve müdürlük çalışanlarının, Valilik yanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü İlman konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunu ve çeşitli sporcuların gösterilerinin ardından tören sonra erdi.

Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile vatandaşlar katıldı.

- Uşak

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Merkez Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Salona gelen Uşak Valisi Turan Ergün, tribünlerdeki vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, konuşma yaptı.

Törende halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

