19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Çankırı, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı'da Gençlik Yürüyüşü ile başlayan programda sporcular ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Kucaklama Taşı'ndan Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Buradaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sadık Ak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi, şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Atatürk Spor Salonu’nda devam eden törende, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Halk oyunları gösterilerinin ardından programa katılanlar tarafından gökyüzüne Türk bayraklı balonlar bırakıldı.

Program, tören geçişinin ardından son buldu.

- Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti.

Törende halk oyunları ile öğrenciler tarafından spor gösterileri sunuldu.

- Çorum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen öğrenci ve sporcular, Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından burada anıta çelenk sunuldu.

Kardeş Barış Meydanı'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu, spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ve İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Emin Altan, törene katılanların bayramını kutladı.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları tören, mehter ve bando gösterilerinin ardından sona erdi.

- Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, daha sonra Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Mustafa Masatlı'nın katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin sonunda Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan Amasyalı sporculara hediyeler verildi.

Tören, Vali Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban'ın spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

