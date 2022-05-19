19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan il protokolü, sporcular ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla askeri bandonun çaldığı müzikler eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve sporcular gösteri sundu.

Vali Okay Memiş, bayramı Kovid-19 salgınından sonra gençlerle kutladıklarını belirterek, "Erzurum aynı zamanda Samsun'a çıkışın devamı olan önemli şehirlerden birisidir, bu yüzden ayrıca gururluyuz. Erzurum Kongresi ile 58 gün Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış bir şehiriz. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, milletin bağımsızlığını kendisinin tayin edeceğini bütün dünyaya haykırmış bir şehiriz, yöneticileriyiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin kısa sürede tüm yurda yayıldığını söyledi.

Etkinliklere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında Oltu ilçesinde de genç sporcular güreş ve karate gösterilerinde bulundu.

- Kars

Kars'taki etkinlikler gençlik yürüyüşüyle başlayıp Hükümet Konağı önündeki törenle sürdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası İstiklal Marşı ve şiirlerin okunduğu törende, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, tarihin en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilerek ölümsüzleştirildiğini anlattı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalgan, 19 Mayıs'ın millet iradesine dayanan tam bağımsız devletin kurulmasının sembolü olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Osman Varol, il protokolü ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Sporcular, burada çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

- Ardahan

Ardahan Valiliği bahçesindeki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programa, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve sporcular katıldı.

Daha sonra program, 80. Yıl Şehit Stadyumu'nda sporcuların gösterileri ve çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

- Erzincan

Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Mumcu, yaptığı konuşmada, "Geleceğin sporcularının yetişmesi adına tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde önemli projeleri hayata geçiriyor, gençlerimiz spor yapabilsin diye tesisleri onların ayaklarına götürüyoruz." dedi.

Törenin ardından belediye binası önünde başlayan bisiklet turu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde tamamlandı.

Bisiklet turuna Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mumcu, bazı kurum müdürleri ile milli sporcular katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Müzik dinletisiyle devam eden programda, öğrenciler şiir okudu, zeybek ve halk oyunları gösterisi sergiledi.

Vali Mehmet Ali Özkan, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti.

Spor ve Kafkas dansları gösterileri gerçekleştirilen kutlamalarda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kutlama programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

