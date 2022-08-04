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19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Türev Berki konser verdi

04.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Türev Berki konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, piyanist Türev Berki'nin verdiği konserle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde, 33 yaşında müzikoloji alanında profesörlüğe yükselen, müzik analizi ve sistematik müzikoloji çalışmalarıyla bilinen piyanist Türev Berki sahne aldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Türev Berki, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde "Kumda" başlıklı konserler çerçevesinde Ahmet Adnan Saygun'un tamamlanmış son eseri "Son Sözün Şifreleri: Saygun Opus 76" başlıklı konseriyle izleyici karşısına çıktı.

Sanatçı, hem bu art alandan seçtiği şifreleri Bodrumlu klasik müzik tutkunlarına anlattı hem de yapıtı seslendirerek alkış topladı.

Türev Berki, konser sonrasında klasik müzik izleyicilerinin sorularını yanıtladı ve Saygun’un müziği üzerine sohbet etti.

Festival, 6 Ağustos'ta Gümüşlük Festival Akademi (GFA) Piyano Masterclass konseriyle devam edecek.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

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