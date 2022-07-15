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19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ne doğru

15.07.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ne doğru

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro'nun 18 Temmuz'da vereceği açılış konseriyle Gümüşlük'teki 25 asırlık tarihi taş ocağında başlayacak.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 18 Temmuz-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, bu yıl da izleyenlerini, "Taşta", "Suda" ve "Kumda" konseptiyle ağırlayacak.

Festivalde bu yıl 25 konser performans ve gösteriler yer alacak. Festival önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Bitez'deki Zefirya Kültür Merkezi’ndeki iki konserle sanatseverleri buluşturacak.

Festivalin Gümüşlük sahilindeki merkezinde ise "Suda" başlıklı konserlerde caz sanatçıları, DJ performansları ve bir de sirk gösterisi yer alacak. "Kumda" serisi ise bu yıl farklı projelere ve festivalin genç yeteneklerinin vereceği konserle renklenecek.

Festivalde eylülde "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri ise öne çıkacak.

14 Eylül'de sona erecek etkinliklere dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatseverler katılacak.

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