19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ne doğru

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 18 Temmuz-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival, bu yıl da izleyenlerini, "Taşta", "Suda" ve "Kumda" konseptiyle ağırlayacak.
Festivalde bu yıl 25 konser performans ve gösteriler yer alacak. Festival önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Bitez'deki Zefirya Kültür Merkezi’ndeki iki konserle sanatseverleri buluşturacak.
Festivalin Gümüşlük sahilindeki merkezinde ise "Suda" başlıklı konserlerde caz sanatçıları, DJ performansları ve bir de sirk gösterisi yer alacak. "Kumda" serisi ise bu yıl farklı projelere ve festivalin genç yeteneklerinin vereceği konserle renklenecek.
Festivalde eylülde "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri ise öne çıkacak.
14 Eylül'de sona erecek etkinliklere dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatseverler katılacak.
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