19 yaş küçük sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı: Öptüğüm adam...

Gülşen'i söylediği ağır sözlerle sık sık gündeme gelen Işın Karaca, piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum tatiline çıktı. Bodrum’da kendisinden 19 yaş küçük sevgilisini çevresindekileri umursamadan öpücüklere boğan Işın Karaca gelen yorumlara ise çok kızdı.

"Sefam olsun! Yaşasın aşk! Gözlerden uzak sahneme ait olmayan görüntüler! Kına yakın bebeler.Bendeki belgeler adam yakar" diyerek tepkilere sert çıkan Işın Karaca açıklamasında şunları söyledi:

Ücreti 250-500 TL arası sonra milleti gaza getirin yazsınlar. Ne pis oyunlar bunlar. Sizin yaratmaya çalıştığınız algıyı yesinler. Her kim dahilse bu manyaklığa hayatta başarılar dilerim. Bu işi yapsın diye tuttuğunuz o fan kulüp bebeleri de konuşmaya çok meraklı. Bilin istedim. Maaşa bağlandığınız isim listeleri ve reklam adı altında para transfer dekontları ile yollayalım mı?

Işın Karaca paylaşımının devamında ise "Öptüğüm adam elalem değil 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı. Yani özel hayatım. Kısacası size ne!" dedi.





