19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun pozlarıyla olay oldu! Süper minisiyle boy gösterdi

Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan ve o günden beri hem performansı hem de duru güzelliğiyle dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, son zamanlarda büyük bir popülerlik kazandı.

Özellikle Kardeşlerim dizisindeki etkileyici performansının ardından, genç oyuncu adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise Bir Gece Masalı dizisinde yeni bir karakterle ekranlarda boy gösteren güzel isim yaşıyla da dikkat çekiyor.



19 yaşında olan Su Burcu Yazgı Coşkun yine gündemde.

Harper's Bazaar dergisinin düzenlediği ödül töreninde, "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atan Coşkun, aynı zamanda stilindeki cesur değişikliklerle de gündeme geldi.

Süper minili tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun’a, sosyal medyada yorum yağdı. Başarılı oyunculuğu ve özgün tarzıyla hızla yükselen genç oyuncuya "Çok güzelsin"," Allah'ım özene bezene yaratmış", "Muhteşem görünüyorsun" yorumları yağdı.