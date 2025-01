4 Ocak Survivor'da ilk elenen isim belli oldu! Survivor Kübra Avcı kimdir?

Survivor 2025 yarışmasında büyük heyecan devam ediyor! Survivor All Star'da 4 Ocak 2025 tarihli ödül oyununda kazanan belli oldu. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunu, izleyicileri ekrana kilitledi. Haftanın dokunulmazlık ve düello oyunlarının ardından, yarışın heyecanı ödül oyunu ile sürdü. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte tüm detaylar...

SURVIVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KAZANANI

Bu sezonun ilk ödül oyunu, Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler arasında gerçekleşti. Mücadele sonucunda kazanan All Star ekibi oldu ve ödül olarak poğaça kazandılar. Bu ödül, sadece takımlar için değil, aynı zamanda Olta takımının da sahibi olma hakkını kazandırdı.

SURVIVOR 2025 İLK ELENEN İSİM

4 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen düello oyunu sonrası adaya veda eden ilk isim, Kübra Avcı oldu. Survivor 2025 All Star sezonunun bu ilk elenen yarışmacısı, zorlu mücadeleye veda etti.

Survivor All Star 2025, heyecan dolu anlarla izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Kübra'nın elenmesi sonrası hayatı da merak edildi.

KÜBRA AVCI KİMDİR?

Kübra Avcı, Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaydı. Kübra Avcı'nın İstanbul doğumlu ve 20'li yaşlarında olduğu ve Antalya'da yaşadığı biliniyor. Yarışmacı, vücut geliştirme ve fitness ile ilgileniyor.