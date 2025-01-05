MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 4 Ocak Survivor'da ilk elenen isim belli oldu! Survivor Kübra Avcı kimdir?

4 Ocak Survivor'da ilk elenen isim belli oldu! Survivor Kübra Avcı kimdir?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2025 All Star'da Gönüllüler ve All Star arasındaki kıyasıya mücadelede, kazanan takım ödülünü kazandı. 4 Ocak 2025’te düello oyununda adaya veda eden ilk isim Kübra oldu.

4 Ocak Survivor'da ilk elenen isim belli oldu! Survivor Kübra Avcı kimdir?

Survivor 2025 yarışmasında büyük heyecan devam ediyor! Survivor All Star'da 4 Ocak 2025 tarihli ödül oyununda kazanan belli oldu. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunu, izleyicileri ekrana kilitledi. Haftanın dokunulmazlık ve düello oyunlarının ardından, yarışın heyecanı ödül oyunu ile sürdü. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte tüm detaylar...

SURVIVOR 2025 ÖDÜL OYUNU KAZANANI

Bu sezonun ilk ödül oyunu, Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler arasında gerçekleşti. Mücadele sonucunda kazanan All Star ekibi oldu ve ödül olarak poğaça kazandılar. Bu ödül, sadece takımlar için değil, aynı zamanda Olta takımının da sahibi olma hakkını kazandırdı.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 082643

Aleyna'nın adını duyunca çıldırdı! Sosyal medya yıkıldı: Ay bu ne iğrenç bir üslup Aleyna'nın adını duyunca çıldırdı! Sosyal medya yıkıldı: Ay bu ne iğrenç bir üslup

SURVIVOR 2025 İLK ELENEN İSİM

4 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen düello oyunu sonrası adaya veda eden ilk isim, Kübra Avcı oldu. Survivor 2025 All Star sezonunun bu ilk elenen yarışmacısı, zorlu mücadeleye veda etti.

GgeqoxPXMAA8GQu

Survivor All Star 2025, heyecan dolu anlarla izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Kübra'nın elenmesi sonrası hayatı da merak edildi.

KÜBRA AVCI KİMDİR?

Kübra Avcı, Survivor 2025 Gönüllüler kadrosundaydı. Kübra Avcı'nın İstanbul doğumlu ve 20'li yaşlarında olduğu ve Antalya'da yaşadığı biliniyor. Yarışmacı, vücut geliştirme ve fitness ile ilgileniyor.

Anahtar Kelimeler:
Survivor 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi 'Refah payını kapsayan...'

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer ediyor!

Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Ferdi Tayfur'un cenazesinde olay Ata Demirer yorumu! Deniz Oral sözünü sakınmadı

Sergen Yalçın'dan Galatasaray camiasını çok kızdıracak açıklamalar! "Futbol federasyonuna ve hakemlere teşekkür etsinler!"

Sergen Yalçın'dan Galatasaray camiasını çok kızdıracak açıklamalar! "Futbol federasyonuna ve hakemlere teşekkür etsinler!"

79 bin TL'ye 'yeni meslek!' Kredi kartına taksit de var... Dikkat: Sizi de kandırabilirler

79 bin TL'ye 'yeni meslek!' Kredi kartına taksit de var... Dikkat: Sizi de kandırabilirler

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

ATM'lerde para krizi! Artık bu paraları çekemeyecek ve yatıramayacaksınız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.