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197 asal mı? 197 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayıların temel özelliği, yalnızca kendilerine ve 1 sayısına kalansız olarak bölünmeleridir. Asal sayı özelliği taşıyan sayılar 2'den başlayarak sonsuza kadar gider. 197 sayısı da taşıdığı özellikler sebebi ile bir asal sayıdır.

197 asal mı? 197 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar sadece kendine ve bir sayısına bölünebilen ve sonsuza kadar devam ettiği düşünülen sayılardan oluşur. En küçük asal sayı ise tek değil çift bir sayıdır. En küçük asal sayı olan 2, asal sayılar içindeki tek çift sayıdır. 1 sayısı ise asal sayı değildir. Asal sayılar 1’den büyük doğal sayılar olarak tanımlanır. 197 sayısı taşıdığı asal sayı özellikleri ile bir asal sayıdır. 197 sayısının çarpanları sadece kendisi ve 1 sayısıdır.

197 asal mı?

Asal sayı özellikleri taşıyan ve ilk 1000 asal sayı tablosunda yer alan 197 sayısı, sadece 1’e ve kendisine bölünür.

Bir sayının asal sayı olup olmadığını bulmak için çeşitli yöntemler kullanılır. Asal çarpanları bulmak için bir tane sayının yanına uzun bir çizgi çizilir. Bu çizginin yanına en küçük asal sayı olan 2 sayısından başlayarak, o sayıyı bölmek üzere sayı bire gelene kadar bölmeye devam edilir. Sayı bir olunca işlem tamamlanmış olur. Uzun çizginin sağ tarafında kalan sayılar asal çarpanlardan oluşur. 197 sayısı bu asal sayılardan biridir. Kendine ve 1’e kalansız bölünen 197 sayısı tablo üzerinde işaretlenerek gösterilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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