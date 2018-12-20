197 günlük uzay yolculuğunun ardından Soyuz MS 09 Dünya'ya geri döndü!

Açıklamada ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı. İşte uzay yolcularının Dünya'ya adım attıkları anda paylaşılan ilk kareleri...

Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla Dünya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler yaptığı kaydedildi. Ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu da açıkladı.