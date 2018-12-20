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197 günlük uzay yolculuğunun ardından Soyuz MS 09 Dünya'ya geri döndü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında fırlatılan ve ISS'de 197 gün görev yapan Soyuz MS 09 Dünya'ya geri döndü. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev'in içinde bulunduğu uzay aracı uzayda bulunduğu süre boyunca çeşitli bilimsel araştırmalara ve denemelere imza attı.

Açıklamada ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı. İşte uzay yolcularının Dünya'ya adım attıkları anda paylaşılan ilk kareleri...

197 gün sonra Dünya'ya döndüler

Soyuz MS 09 kapsülü, uzaydaki 197 günlük görevini başarıyla tamamlamasının ardından Dünya'ya döndü. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 197 gündür görev yapan Soyuz MS 09 kapsülü Dünya'ya geri döndü.
Rusya Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor ve ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla Dünya'ya iniş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler yaptığı kaydedildi. Ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu da açıkladı.
NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Soyuz MS 09 uzay

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