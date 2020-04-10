1970’lerden kalma sığınak 18 milyon dolardan satışa sunuldu

Girişimci Girard B. “Jerry” Henderson’nın Soğuk Savaş’ın ülkenin sonunu getireceğine dair bir korkusu vardı. Bu sebeple “Yeraltı Dünyası Evleri” adında bir şirket kurdu. 1964’de New York Dünya Fuarı’nda yeraltında yaşama kavramını tanıtmak için “Neden Yeraltında Yaşayalım?” adında bir sergi hazırladı. Las Vegas’daki abartılı yeraltı evini 1970’lerde inşa etti. Jerry 1980’lerin başında ölene kadar yeraltındaki evinde yaşadı.

Soğuk savaş döneminde birçok insan yaklaşan bir savaş korkusuyla yaşıyordu. İstatistikler 1960’a kadar Amerikalı yetişkinlerin %70’inin nükleer savaşın yaklaşmakta olduğunu düşündüğünü söylüyor. 1960’ların ortasına gelindiğinde tahmini 200 bin sığınak inşa edildi. Bu kadar popüler olan sığınakları bazı insanlar evleri gibi her türlü rahatlığın sağlandığı ve gösterişli bir yer olarak dekore ettiler. Bu insanlardan biri de servetini Avon Kozmetik ve Gulfstream Aerospace Corp. dahil olmak üzere birçok şirket aracılığıyla kazanan bir girişimci olan Girard B. “Jerry” Henderson.

HAVUZ, JAKUZİ, DANS PİSTİ BİLE VAR!

Yaklaşık 500 metrekare olan sığınak, 1970’lerdeki klasik evlere benzese de yerin 9 metre aşağısına inşa edilmiş. Yerin üstünde bulunan başka bir evin altına inşa edilmiş. Sığınağın içinde güzel bir mutfak, geniş yatak odaları, altı banyo, jakuzi, havuz ve dans pisti var.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Las Vegas’daki ev kısa süre önce 18 milyon dolara satışa sunuldu. İç mekandaki dekorasyonlar ve mobilyalar 1970’lerin kataloglarından gelmiş gibi görünüyor. 1500 metrekarelik alana dağılan Soğuk Savaş dönemi sığınağının içinde yapay ağaçlar, kayalar ve el boyaması kırsal resimleri bulunan bir avlu bile var. 18 milyon dolara satışa çıkan bu sığınak evin Türk Lirası ile karşılığı ise 120.803.400,00!

Bahçede günün farklı saatlerinin taklit edebilen ışıklar ve tavanda gece gökyüzünü taklit etmek için parlayan yıldızlar var. Sığınak, 1970'lerin akla gelebilecek tüm olanaklarıyla donatılmış hatta bir arka bahçesi bile var.

Kayalarla örtülü bir asansörle tamamlanan bir giriş, bir arka bahçe kulübesine gizlenmiş ek bir merdivenle sizi yeraltı evinin derinliklerine götürür. Sığınak, nükleer bir patlamaya dayanacak şekilde inşa edilmemiş olsa da, mülk yüzeyin yaklaşık 9 metre altındadır ve otantik bir nükleer barınak haline dönüştürülebilir.



