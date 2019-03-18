Mynet Trend

1977'den beri hesabını tuttuğu borçlarını alamadı 'ahirete bıraktım' dedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Samsun'da çaycılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yıldız, 42 yılda verdiği borçları deftere yazdı fakat geri alamadı. Yaklaşık 100 bin TL'lik alacağından umudunu kesen Yıldız, alacaklarını ahirete bıraktı.

Samsun-Vezirköprü yolu üzerinde 29 yıldır çay ocağı işleten Mustafa Yıldız, 1977 yılından bu yana verdiği borçları bir deftere yazmaya başladı.

Yıldız, yol üzerinde bulunmasından dolayı yakıtı biten, aracı bozulan ve çeşitli nedenlerle kendisinden borç isteyenlere insanlık namına borç vererek yardımcı oldu. Fakat borç verdiği insanların büyük bir kısmı borcunu ödemedi. Haliyle 42 yılda ortaya büyük bir rakam çıktı. En son 2017 yılında birine borç veren Yıldız, bugünkü para birimi ile yaklaşık 100 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyledi. İnsaniyetlik olsun diye borç veren Yıldız, alamadığı borçlarını artık ahirete bıraktığını ifade etti.

'Artık insanlar bu kadar basitleştiler'

İnsanlığın bittiğini vurgulayan Yıldız, "29 yıldır burada çay ocağı işletiyorum. Yolun üzerindeyiz. Arabası bozulan, yakıtı biten buraya geliyor. 3-5 günlüğüne para istiyor. Ondan sonra o adamı bulman mümkün değil. Vermesen insanlığından utanıyorsun. Ayıp olur diyorsun. Veriyorsun. Ondan sonra çekip gidiyor. Telefona da cevap vermiyor.
Şimdiden sonra gelene bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum. Artık insanlar bu kadar basitleştiler. Sürekli çay içiyor adam borcu birikiyor, vermiyor. Böyle olmaması gerekir. 1977'den beri olan alacaklarımı deftere yazdım.
Bu deftere yazmadığım çok daha alacağım var. Bugünkü parayla hesap edersen alacağım 100 bin TL'yi bulur. Ama kimse vermiyor. Ahirette alacağım diye yazdım deftere.
İnsanlık bitmiş. En son 2017 yılında birine verdim. 2018 yılına girerken kendi kendime söz verdim daha borç para vermeyeceğim diye.
Bundan sonra benden borç alacaklara da hakkımı helal ediyorum zaten. Borçlarımı ahirette alacağım inşallah. Orada bulabilirsek tabii" dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahiret Samsun

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın yoga paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
son cümle insanı kafir edebilir. Ne demek orada da bulabilirsem. Allah'ın söz verdiği hesap gününden şüphen mi var. Cahilce bir laf..
sözde müslümanız
Ah emmi ah bizde ne alacakların üzerine çizgi çektik. Giden gelse ebem dedem gelirdi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

Atatürk'ün Anzak annelerine mektubunu bir de böyle okuyun

Hey Onbeşli türküsü ve Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen Türk evlatlarının acı dolu hikayesi

Hey Onbeşli türküsünün acı dolu hikayesi

MFÖ konseri, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Konser ertelendi

Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Ünlü isimlerden Çanakkale Zaferi paylaşımları

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti

Fotoğraflar geldi! Akın ettiler...

Sağlıklı bir yaşamın yolu iyi uykudan geçer: Kaliteli bir uyku için 6 öneri

Her akşam geç yatıp sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Dikkat...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.