1977'den beri hesabını tuttuğu borçlarını alamadı 'ahirete bıraktım' dedi

Samsun-Vezirköprü yolu üzerinde 29 yıldır çay ocağı işleten Mustafa Yıldız, 1977 yılından bu yana verdiği borçları bir deftere yazmaya başladı.
Yıldız, yol üzerinde bulunmasından dolayı yakıtı biten, aracı bozulan ve çeşitli nedenlerle kendisinden borç isteyenlere insanlık namına borç vererek yardımcı oldu. Fakat borç verdiği insanların büyük bir kısmı borcunu ödemedi. Haliyle 42 yılda ortaya büyük bir rakam çıktı. En son 2017 yılında birine borç veren Yıldız, bugünkü para birimi ile yaklaşık 100 bin TL'ye yakın alacağının olduğunu söyledi. İnsaniyetlik olsun diye borç veren Yıldız, alamadığı borçlarını artık ahirete bıraktığını ifade etti.
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