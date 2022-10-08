2,5yaşındaki yeğeni Mavi'den üzücü haber gelmişti! Hande Erçel suskunluğunu bozdu

Hande Erçel'in sosyal medyada fenomen hale gelen ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyada yakından takip edilen çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.



Ancak Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili yaşanan bir gelişme herkesi üzdü. Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığı öne sürüldü.

GAMZE ERÇEL AÇIKLADI!

Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Gamze Erçel, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gamze Erçel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz... Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten...

"SÜRECİ SESSİZ ŞEKİLDE ATLATIP GERİ DÖNECEKTİK"

Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler"

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Bir mekan çıkışı objektiflere takılan Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Acelesi olduğunu dile getiren oyuncu, basın mensuplarının Mavi'nin tedavi sürecine ilişkin sorduğu soruya şöyle karşılık verdi:

"Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek. O yüzden teşekkür ederim. Doğru zaman değil, inan başka zaman söz"

