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2 baraja kova kova döktüler! Burada üremeleri bekleniyor

Bartın'da 2 barajda toplam 145 bin adet Sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirildi.

2 baraja kova kova döktüler! Burada üremeleri bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviye edilmesi ve bilimsel esaslara dayalı balıklandırma çalışmaları hedefiyle yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde yavru sazan balıkları barajlarla buluşturuldu.

2 baraja kova kova döktüler! Burada üremeleri bekleniyor 1

KOZCAĞIZ BARAJI’NDA 85 BİN ADET SAZAN BALIĞI SALIMI

Kozcağız Barajı’nda gerçekleştirilen 85bin adet sazan balığı yavrusu salımı programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mehmet Baykal, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen ve Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da katıldı. Balık salımın gerçekleştiren Vali Arslan, balıklandırma çalışmalarından beklenen faydanın sağlanabilmesi için bırakılan yavru balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılık kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kirazlıköprü Barajı’nda ise 60 bin adet olmak üzere Bartın'da toplam 145 bin adet sazan balığı yavrusu salımı gerçekleştirilmiş oldu.

2 baraja kova kova döktüler! Burada üremeleri bekleniyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın baraj sazan balığı
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