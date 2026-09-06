Patlamaya hazır bomba gibi! Etrafını dev yumurtalarla kaplamışlar

Kanada'nın Vancouver Adası açıklarında yapılan araştırma, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Araştırmacılar, denizin derinliklerinde binlerce büyük yumurta tespit etti.

“Denizkızı keseleri” olarak bilinen yumurtaların, nadir görülen Pasifik beyaz vatozuna (Bathyraja spinosissima) ait olduğu belirlendi.

SUALTI VOLKANI YILLARCA GİZLİ KALDI

Yumurtaların bulunduğu bölgedeki sualtı volkanının uzun süre hareketsiz olduğu düşünülüyordu. Ancak 2019 yılında deniz biyoloğu Cherisse Du Preez liderliğindeki keşif gezisi, bölgede dikkat çekici bir ekosistem bulunduğunu ortaya çıkardı.

Yaklaşık 3 bin 600 feet (1.100 metre) yükselen sualtı dağı, okyanus yüzeyinin yaklaşık 2 bin 600 ila 3 bin metre altında yer alıyor.

Araştırmacılar, volkanın çevresinden mineraller açısından zengin ve sıcak su çıktığını belirledi. Bu durum, bölgede çok sayıda deniz canlısının yaşamasına uygun sıra dışı bir ekosistem oluşturdu.

DEV YUMURTALAR İÇİN DOĞAL KULUÇKA MAKİNESİ

Pasifik beyaz vatozlarının yumurtaları yaklaşık 45 ila 50 santimetre büyüklüğe ulaşabiliyor. Normal şartlarda yavruların yumurtadan çıkması yaklaşık 4 yıl sürebiliyor.

Ancak bilim insanlarına göre sualtı volkanından çıkan sıcak su, yumurtaların gelişimini hızlandırıyor. Bu nedenle volkanın çevresi, adeta doğal bir kuluçka makinesi görevi görüyor.

3 METREYE KADAR BÜYÜYEBİLİYORLAR

Pasifik beyaz vatozları, okyanusun oldukça soğuk ve yüksek basınçlı bölgelerinde yaşıyor. Yaklaşık 800 ila 2 bin 900 metre derinliklerde görülebilen tür, yetişkinlikte yaklaşık 2 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Kaynak: Daily Express U.S.