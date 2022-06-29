MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez" demişti! Ümit Erdim ödediği parayı paylaşıp helallik istedi

"2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez" demişti! Ümit Erdim ödediği parayı paylaşıp helallik istedi

29.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel adlı evlilik programında kendisine talip olan damat adayının maaşına, ’2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez’ fenomen gelin adayı artan benzin fiyatlarından sonra tekrar gündem oldu. Başarılı oyuncu Ümit Erdim, gelin adayı Çiğdem'i paylaşarak helallik istedi.

2015 yılında Show TV’de Seda Sayan ile Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen “Evleneceksen Gel” programına katılan bir gelin adayı Çiğdem, kendisine talip olan damat adayına “2.5 milyar maaşla bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir kadınım. Aksesuarıma çok düşkünüm. Yaşantı tarzım çok farklı. 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini…” söyleriyle uzun süre gündem olmuştu.

Artan yakıt fiyatlarının ardından tekrar gündeme gelen gelin adayı Çiğdem, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

"ARABANIN DEPOSUNU 2.530 LİRAYA DOLDURDUM"

Başarılı oyuncu Ümit Erdim de fenomen olan gelin adayını paylaşarak helallik istedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim, "Seninle de çok dalga geçmiştik, hakkını helal et abla. Pazar günü arabanın deposunu 2.530 liraya doldurdum." yazdı.

Ekran görüntüsü 2022-06-29 133458

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu
Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.