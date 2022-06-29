"2 buçuk milyar maaş benim arabamın mazotuna yetmez" demişti! Ümit Erdim ödediği parayı paylaşıp helallik istedi

2015 yılında Show TV’de Seda Sayan ile Uğur Arslan’ın sunumuyla ekrana gelen “Evleneceksen Gel” programına katılan bir gelin adayı Çiğdem, kendisine talip olan damat adayına “2.5 milyar maaşla bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? Ben masraflı bir kadınım. Aksesuarıma çok düşkünüm. Yaşantı tarzım çok farklı. 2.5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini…” söyleriyle uzun süre gündem olmuştu.

Artan yakıt fiyatlarının ardından tekrar gündeme gelen gelin adayı Çiğdem, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

"ARABANIN DEPOSUNU 2.530 LİRAYA DOLDURDUM"

Başarılı oyuncu Ümit Erdim de fenomen olan gelin adayını paylaşarak helallik istedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim, "Seninle de çok dalga geçmiştik, hakkını helal et abla. Pazar günü arabanın deposunu 2.530 liraya doldurdum." yazdı.





