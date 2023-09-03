2 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Aile Hükümeti, Belalı Karakol, Malefiz 2, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Aile Hükümeti, Belalı Karakol, Malefiz 2, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 2 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları...

2 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Eylül Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (27 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

27 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Hababam Sınıfı Tatilde yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

3 YAZ SARKISI FOX

4 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

5 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 ANKA (T.S) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 YAZ SARKISI (OZET) FOX

11 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KANAL D ANA HABER KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

7 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

8 ANKA (T.S) ATV

9 YAZ SARKISI FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

4 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

5 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 YAZ SARKISI FOX

9 ANKA (T.S) ATV

10 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) SHOW TV

