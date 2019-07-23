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2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda intihar etti.

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 gün önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki A.E., eve gelen eşi tarafından banyoda bulundu.

EVİN ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinin durumu görmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.E.'nin acı haberini alan yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemelerin ardından A.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri talas evin banyosu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zorla istemeden evlendirilmemiştir umarım!
Belliki zorla evlendirilmiş ve aklında bi başkası varmış, Allah rahmet eylesin...
zorla evlendirilmiş olabilir ah bu cahil ebeveynler
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