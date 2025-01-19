2 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etti puan farkını 6'ya indirdi!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda lig sonuncusu Adana Demirspor'u konuk oldu. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmasını bilen sarı - lacivertliler sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puan farkını 6'ya indirdi.

TADIC VE EN-NESYRI HAYAT VERDİ

Maçın büyük bir bölümü 0-0'lık eşitlikle geçerken, Dusan Tadic'in oyuna girmesi her şeyi değiştirdi. Sırp yıldız 66. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu ve 3 dakika içerisinde En-Nesyri'ye yaptığı 2 asistle maça damgasını vurdu. Edin Dzeko ise 74. dakikada sahneye çıkarken, son duraklama dakikalarında yedekten gelen Cenk Tosun, skoru belirledi.

PUAN FARKINI 6'YA İNDİRDİ

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 45'e yükseltti ve Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kaldığı haftada farkı 6'ya indirdi. Sarı - lacivertiler gelecek hafta sezonun flaş ekibi Göztepe ile Kadıköy'⁬de karşı karşıya gelecek.

CENK TOSUN SİFTAH YAPTI

Sezon başından Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, ilk kez sarı - lacivertli forma ile gol sevinci yaşadı. Deneyimli golcü geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile oynana Kupa maçında asist katkısı yapmıştı.