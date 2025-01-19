SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. 2 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etti puan farkını 6'ya indirdi!

2 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etti puan farkını 6'ya indirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 20:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 1 kırmızı kartın çıktığı, 1 topun direkten döndüğü, 2 golün verilmediği mücadelede sarı - lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etti ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. İşte detaylar...

2 iptal edilen gol, 1 direk, 1 kırmızı kart... Kazanan Fenerbahçe! Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup etti puan farkını 6'ya indirdi!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda lig sonuncusu Adana Demirspor'u konuk oldu. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmasını bilen sarı - lacivertliler sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puan farkını 6'ya indirdi.

TADIC VE EN-NESYRI HAYAT VERDİ

524016_SUPER-LIGIN-20NCI-HAFTASINDA-ADANA-DEM

Maçın büyük bir bölümü 0-0'lık eşitlikle geçerken, Dusan Tadic'in oyuna girmesi her şeyi değiştirdi. Sırp yıldız 66. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu ve 3 dakika içerisinde En-Nesyri'ye yaptığı 2 asistle maça damgasını vurdu. Edin Dzeko ise 74. dakikada sahneye çıkarken, son duraklama dakikalarında yedekten gelen Cenk Tosun, skoru belirledi.

PUAN FARKINI 6'YA İNDİRDİ

bd9519d8-d2f2-4e9a-86c5-15034c83dafb

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Kanarya, puanını 45'e yükseltti ve Galatasaray'ın Hatayspor ile berabere kaldığı haftada farkı 6'ya indirdi. Sarı - lacivertiler gelecek hafta sezonun flaş ekibi Göztepe ile Kadıköy'⁬de karşı karşıya gelecek.

CENK TOSUN SİFTAH YAPTI

Screenshot_1

Sezon başından Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, ilk kez sarı - lacivertli forma ile gol sevinci yaşadı. Deneyimli golcü geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile oynana Kupa maçında asist katkısı yapmıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Adana Demirspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.