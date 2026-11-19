Ara transfer dönemi için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek hattı için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Nelson Semedo'nun olası vedasına karşı kendi altyapısından yetişen eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

SEMEDO AYRILIRSA OCAK AYINDA RESMİ ADIM ATILACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Göztepe formasıyla sergilediği futbolla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan'ı yakından takip ediyor ve genç oyuncunun performansını oldukça beğeniyor. Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile ara transfer döneminde yolların ayrılması durumunda, sarı-lacivertli yönetimin ocak ayında Arda Okan için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ, DEĞERİ 8 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Fenerbahçe kariyerine U17 takımında adım atan 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2022 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün bünyesinde bulunmuş ancak A takımda yalnızca 1 resmi maçta forma şansı yakalayabilmişti. Göztepe'de yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Arda Okan Kurtulan'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.