Galatasaray'da milli arada yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Şili ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sorunla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Kolombiya Milli Takımı'nın Şili ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mücadelenin 24. dakikasında Kolombiyalı futbolcunun yerine Jhon Lucumi dahil oldu.

"HER ŞEY TEDBİR AMAÇLI"

Karşılaşmanın ardından sağlık durumuyla ilgili konuşan Davinson Sanchez, oyundan çıkışının tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

Kolombiyalı stoper, yaşadığı süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Kendimi iyi hissedip hissetmediğimi görmek ya da devam edemeyeceğimi söylemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Neyse ki günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım. Bu, daha önce yaşamadığım bir durum değil. Dediğim gibi, neyse ki teknik ekip ve doktorla iletişim halindeydik. Her şey tedbir amaçlıydı."

BİR İSİM DAHA EKLENDİ

Milli araya önemli eksiklerle giren Galatasaray'da sakatlık yaşayan oyuncuların sayısı artıyor. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun mevcut sakatlıklarına, A Milli Takım forması giyerken sakatlanan Uğurcan Çakır da eklendi.

SALLAI VE BATRAKOV DA KORKUTTU

Sarı-kırmızılı ekibin Macar futbolcusu Roland Sallai de Kuzey İrlanda karşılaşması öncesinde ısınma sırasında sakatlık yaşadı. Bu gelişme üzerine teknik heyet, oyuncuyu ilk 11'den çıkarmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ise Venezuela ile oynanan hazırlık maçında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya devam edebilen Batrakov, 70. dakikada yerini Matvey Kislyak'a bıraktı.

Milli maçlarda yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da futbolcuların sağlık durumları yakından takip edilmeye başlandı.