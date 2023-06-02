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2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

02.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

2. Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Kaş Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ve 4 Haziran’a kadar sürecek festivalde 33 film gösterilecek.

Antik Tiyatro’da düzenlenen açılışta konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kültür ve sanatın önemine değinerek, festivalin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Festivale gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Ulutaş, “Önemli olan bu süreçleri başlatabilmek. Önümüzdeki günlerde birçok kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Festival Direktörü Seren Topaloğlu da hem yerli hem de yabancı filmler ve farklı hikayelerle yola çıkacak olmanın heyecanı içinde olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından film gösterimleri başladı.

Törene, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da katıldı.

4 HAZİRAN'DA SON ERECEK

Festivale bu yıl 60 ülkeden 548 film başvurdu. Bu kapsamda Ulusal Kısa Filmler, Ulusal Öğrenci Filmleri, Uluslararası Kısa Filmler ve Uluslararası Su Altı Filmleri olmak üzere 4 ana kategoride film seçkileri oluşturuldu.

4 gün boyunca 33 filmin gösterileceği festivalin ön jürisinde, Esra Bakır, Seren Topaloğlu, Cem Hakverdi, Erol Yusuf ve Benan Baf, ana jürisinde ise yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, Filipinli yönetmen ve senarist Zig Dulay, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Aslı İnandık ve yazar-yönetmen Melikşah Altuntaş yer aldı.

Festival kapsamında yarışan filmlerin gösterimleri, finalistlerle söyleşiler, film endüstrisinden konuklarla düzenlenecek atölyeler ve paneller ile keşif turları düzenlenecek.

Kaş Kültür Evi ve Antik Tiyatro’da yapılacak etkinlikler halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak.

4 Haziran’da kapanış ve ödül töreniyle sona erecek festival, 8-9 Haziran’da Kadıköy Sineması’nda, 15 Haziran’da ise İzmir Karaca Sineması’nda seyirciyle buluşacak.

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Antalya Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:18
Yatsı
21:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

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