2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı.

Oyunculuk kariyerine reklam yüzü olarak başlayan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Kaya, 2. kez anne oldu. Çiftin ilk çocukları Fikret Ali Atay 3 yaşına girdi. Minik kızları Süreyya Atay ise ikilinin evliliğini taçlandırdı.

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantepli bir ailenin kızı olarak Konya'da doğan Hazal Kaya; Sıla, Acemi Cadı, Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol almıştır.

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

Çiftin Fikret Ali Atay ismindeki ilk çocukları şimdilerde 3 yaşına girdi.

İkinci kez anne olan Hazal Kaya, kız bebek dünyaya getirdi. Kaya, Adını Süreyya koydukları kızı ile ilk pozunu paylaştı.

Kaya'nın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

