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  4. 2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı

2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı

08.03.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hazal Kaya 2. kez anne oldu. Daha önce bir erkek evlada sahip olan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti bu kez kız bebeğini kucaklarına aldılar. Hazal Kaya adını Sürreyya koydukları kızı ile Instagram hesabında ilk pozunu paylaştı. Kaya'nın bu paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı.

2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı

Oyunculuk kariyerine reklam yüzü olarak başlayan Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan Kaya, 2. kez anne oldu. Çiftin ilk çocukları Fikret Ali Atay 3 yaşına girdi. Minik kızları Süreyya Atay ise ikilinin evliliğini taçlandırdı.

Hazal Kaya 2

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantepli bir ailenin kızı olarak Konya'da doğan Hazal Kaya; Sıla, Acemi Cadı, Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol almıştır.

hazal kaya

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.

hazal kaya ali atay düğün

Çiftin Fikret Ali Atay ismindeki ilk çocukları şimdilerde 3 yaşına girdi.

2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı.

İkinci kez anne olan Hazal Kaya, kız bebek dünyaya getirdi. Kaya, Adını Süreyya koydukları kızı ile ilk pozunu paylaştı.

2. kez anne olan Hazal Kaya kızı Süreyya ile poz verdi! Takipçilerinden yorum yağdı

Kaya'nın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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