Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri ifşa oldu! Murat Yıldırım Cemre Baysel’i kaldıramadı

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam 18. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahneleriyle beklenen dizinin çekimlerinden görüntüler ifşa oldu.

Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel'i partneri Murat Yıldırım'ın kucaklayarak kaldırması gerekirken Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması herkesi güldürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenleri güldürmeyi başardı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in o anlarına; 'bel fıtığı yükleniyor', 'ödemdendir o' gibi yorumlar yapıldı.