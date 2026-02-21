MAGAZİN

Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri ifşa oldu! Murat Yıldırım Cemre Baysel’i kaldıramadı

Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi cumartesi akşamları ekrana geliyor. Her bölümü heyecanla beklenen dizi bu akşam 18. bölümle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizi çekimlerinden bir sahne ise ifşa oldu. Yıldırım ile Baysel'in o anları kısa sürede gündem oldu.

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam 18. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahneleriyle beklenen dizinin çekimlerinden görüntüler ifşa oldu.

Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel'i partneri Murat Yıldırım'ın kucaklayarak kaldırması gerekirken Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması herkesi güldürdü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler izleyenleri güldürmeyi başardı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in o anlarına; 'bel fıtığı yükleniyor', 'ödemdendir o' gibi yorumlar yapıldı.

Show Tv karar veremiyor! Veliaht için final çanları çalıyorShow Tv karar veremiyor! Veliaht için final çanları çalıyor
Masumiyet Müzesi'nin arka planını yayınladı! Gündem olduMasumiyet Müzesi'nin arka planını yayınladı! Gündem oldu

Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

