Show Tv karar veremiyor! Veliaht için final çanları çalıyor

Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi için final çanları çalıyor. Son olarak 22. bölümüyle izleyicisin karşısına çıkan dizi reytinglerde bir türlü istediği başarıyı elde edemiyor. Yayınlanacak olan yeni bölümlerdeki reyting sonuçları final kararını yeniden gündeme getirecek.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’de Perşembe akşamları ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisi son olarak 22. bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.

“Veliaht”ın Kars’ta devam eden çekimleri 26. bölüm itibariyle İstanbul’a taşınacak. Kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken dizi için final çanları ise çalmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Veliaht'la ilgili alınan bir final kararının olmadığı ancak önümüzdeki haftanın reytinglerine bakılarak bir karar verileceği gündeme geldi.

VELİAHT 22. BÖLÜM ÖZETİ:

Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden çekip almayı başarsa da asıl savaş şimdi başlar. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini kurcalar. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, dengeleri değiştirebilecek cesur bir plan kurar.

Yahya ile Zülfikar, babalarının ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşirken; Timur, Zafer’i hayatta tutabilmek için riskli bir adım atar. Geçmişin günahları Vezir ve Zahide’yi görünmez bir bağla birbirine bağlarken, Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır.

