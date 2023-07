2 kişiyi tabancayla vuran şahıs tutuklandı

Olay, merkeze bağlı Sülün beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (38) beldedeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle M.K. (47) ve H.K. (32) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanındaki ruhsatsız tabancayla M.K. ve H.K.’nın üzerine ateş açtı. Yaralanan şahıslar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kaçan M.Y.’yi birkaç saatlik bir çalışma sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.