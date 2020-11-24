2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

Türkiye Kupası 4. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. 2. Lig ekibi Turgutluspor deplasmanda Denizlispor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller 8. dakikada Muhammet Beşir ile 69. dakikada Sinan Özkara'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 53. dakikada Hadi Sacko attı.Bu sonuçla Denizlispor kupadan elenirken, Turgutluspor adını bir üst tura yazdırdı.
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