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2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 24.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Denizlispor evinde 2. Lig ekibi Turgutluspor'a evinde 2-1 mağlup olarak elendi. Böylece Turgutluspor, büyük bir sürprize imza atmış oldu.

2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

Türkiye Kupası 4. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. 2. Lig ekibi Turgutluspor deplasmanda Denizlispor'u yenerek adını bir üst tura yazdırdı.Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller 8. dakikada Muhammet Beşir ile 69. dakikada Sinan Özkara'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 53. dakikada Hadi Sacko attı.Bu sonuçla Denizlispor kupadan elenirken, Turgutluspor adını bir üst tura yazdırdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamlar zaten düşmemin en büyük adayı birde kupaya kafa yormayalım demişlerdir...
Denizlispor tam bir balon takım yaaa. Denizlide okudum ben. O dönem seçmeler vardı futbolcu seçmeleri. Yetenekli, var gücüyle oynayan çocuğu almıyorlar gidip nerede artist zengin bebe var onları alıyorlar. Torpil demek istemiyorum ama görünen köy kılavuz istemiyor. Bu kafayla yönetildikçe ligten düşer bunlar. Zaten düşmeyi hak etmişlerdi geçen sezon. İnşallah bu sezon düşerler.
Kimse kusura bakmasın ama bazı takımlar kupadan bilerek eleniyolar bu çok net meydanda bilerek elenip gidiyolar son bir senedir bu böyle işine yarıyorsa elenmek eleniyolar bu kupaya edersiz bakan çok takım var malesef fiko buna bjk başkanı olarak hemde ne dedi süt kupası dedi adı türkiye olan ve ülkenin en büyük ikinci kupası sayılan bu kupaya bunu demek ayıp yani tff bu işe çare bulmalı bilerek eleniyolar kardeşim şimdi gümrügü izliyorum şuan esenlere 2,0 yeniliyolar
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