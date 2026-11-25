UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibe kritik galibiyeti getiren golü 77. dakikada kaydeden Deniz Gül, attığı golün ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Gol pozisyonu sırasında Nicolas Jackson'ın müdahalesiyle burnuna darbe alan genç futbolcunun burnunda yarık oluştu. Sağlık ekibinin sahada müdahale ettiği Deniz Gül'e dikiş atıldı. Yüzüne bandaj yapılan golcü oyuncu, tüm bunlara rağmen mücadeleyi sürdürdü.

ELMANDER'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, Deniz Gül'ün yaşadığı sakatlığı geçmişte kendisinin yaşadığı benzer bir olayla ilişkilendirdi.

İsveçli eski golcü, Instagram hikayesinde Deniz Gül'ün Aston Villa karşılaşmasındaki görüntüsüyle kendi yaşadığı sakatlığa ait fotoğrafı bir araya getirdi. Elmander, hazırladığı kolaja "We Are GALA!" notunu ekleyerek paylaştı.

CLUJ MAÇINDA AYNI KADERİ YAŞAMIŞTI

Elmander'in paylaşımında kullandığı görüntünün geçmişi 23 Ekim 2012'ye dayanıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Cluj ile karşı karşıya geldiği mücadelede İsveçli futbolcunun başı aldığı darbe sonucunda yarılmış, Elmander sahada kanlar içinde kalmıştı.

Yıllar sonra Deniz Gül'ün benzer bir görüntü vermesi, Elmander'e o karşılaşmada yaşadığı talihsiz anları hatırlattı.