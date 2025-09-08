2 milyon dolar verdi! Cüceydi, boyunu 30 cm uzattı! İşte son hali

Cücelikle doğan ve aylarca süren acı verici uzuv uzatma ameliyatlarına katlanan Kâr amacı gütmeyen Chandler Projesi'nin başında bulunan 31 yaşındaki Chandler Crews son halini gösterdi.

Genç kadın, sürecini şu sözlerle anlattı: "Konuşmaya başladığımda 'akondroplazi' kelimesini biliyordum. 2 yaşındayken 'Akondroplazim var' diyebildim. Yaklaşık 4 yaşındayken, dans sınıfımdaki tüm kızlardan daha küçük olmamın sebebinin akondroplazi olduğunu anladım. Yaşım ilerledikçe bunu daha iyi anlamaya başladım," diye devam etti. Karşılaştığı kulak enfeksiyonları, çarpık bacaklar, omurga eğriliği ve işitme kaybı gibi bir dizi eşlik eden hastalıkla mücadele etti. Beyin sapı sıkışması ve şiddetli uyku apnesi nedeniyle de çocukluğu hastanelerde geçti.

İŞTE SON HALİ:

16 yaşına geldiğinde, bacak ve kollarında üç kemik kesme ve germe ameliyatı geçiren ve uzun yıllar iyileşme sürecinde olan Crews, uzun uğraşlar ve acılar sonucunda 1.40 boyuna ulaştı. Bu yeni görünümü için 2 milyon dolar harcadı.