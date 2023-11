2 milyon TL haksız kazanç sağlayan 2 tefeci tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 38 kişiye senet ve çek karşılığında faizle borç verdiği, borcunu ödemeyenleri ise icraya vererek 2 milyon TL haksız kazanç sağladıklarını ve 10 kişinin borcuna karşılık icra yoluyla maaşının bir kısmına haciz koydurttuğu belirlendi. Yapılan operasyonda Yusuf C. (57) ve Mehmet G. (62) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 bin TL değerinde senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.