2 Ocak 2025 Perşembe yayın akışı! Bu akşam diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Televizyon kanallarında yılbaşı olması sebebi ile birçok dizinin yeni bölümü ertelendi. Aynı zamanda bugün Regaip Kandili olması vesilesiyle bu akşam televizyonda kandil programları yer alacak.

2 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI!

ATV YAYIN AKIŞI



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Regaib Gecesi Özel

21:15 İnci Taneleri

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz - Tekrar

19:00 Haber

20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

00:00 Belalı Karakol

SHOW TV YAYIN AKIŞI



06:45 Deha

09:45 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Nasipse Olur

00:30 Siyah Kalp

TV8 YAYIN AKIŞI



07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

NOW TV YAYIN AKIŞI



07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:15 Yabani

02:00 Fatih Savaş İle Regaib Kandili özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI



07:35 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Regaip Kandili

22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar