2 Ocak 2025 Perşembe yayın akışı! Bu akşam diziler yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TV8...

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine sevilen diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Televizyon kanallarında yılbaşı olması sebebi ile birçok dizinin yeni bölümü ertelendi. Aynı zamanda bugün Regaip Kandili olması vesilesiyle bu akşam televizyonda kandil programları yer alacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaib Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz - Tekrar
19:00 Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
00:00 Belalı Karakol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Deha
09:45 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Nasipse Olur
00:30 Siyah Kalp
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:15 Yabani
02:00 Fatih Savaş İle Regaib Kandili özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:35 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Regaip Kandili
22:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar
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