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Teklif üstüne teklif yağıyor! Hazal Subaşı sonunda anlaşmaya vardı

Son olarak Sahipsizler dizisinde hayat verdiği Azize karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hazal Subaşı dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni teklifler almaya başladı. Hazal Subaşı yeni proje için anlaşmaya vardı.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Hazal Subaşı sonunda anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Star TV’nin Bozdağ Film imzalı dizisi “Bir Hayat Hikayesi”nin hazırlıkları devam ediyor. Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu’nun kaleme aldığı diziyi Başak Soysal yönetecek.

Dizinin başrol karakteri “Hayat” için teklif alan başarılı oyuncu Hazal Subaşı projeyle prensipte anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Subaşı’nın kendisini otizmli oğlu Savaş’a adayan ve bu uğurda büyük bir mücadele veren güçlü bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkacağı “Bir Hayat Hikayesi”nin başrol erkek oyuncusu için de arayış sürüyor.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Hazal Subaşı sonunda anlaşmaya vardı 1

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
Miss Turkey 2015 üçüncüsü, tescilli güzel ve başarılı oyuncu Hazal Subaşı, ekranlardaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan 1995 doğumlu güzel oyuncu, kariyerine adım attığı Adını Sen Koy dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Hazal Subaşı sonunda anlaşmaya vardı 2

Ardından Çukur, Halka, Kasaba Doktoru ve Sahipsizler gibi reyting rekortmeni yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Subaşı, televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

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Hazal Subaşı
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