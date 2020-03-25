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2. Sayfa'da Müge ve Gülşen Ece Erken'i ifşa etti! Mesajlar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt ile, sunucu Ece Erken arasında kavga çıktı. Müge ve Gülşen, dün akşam Ece Erken'in kendilerine tehdit mesajı attığını iddia etti. Ünlü sunucular, o mesajı canlı yayında ifşa etti.

2. Sayfa'da Müge ve Gülşen Ece Erken'i ifşa etti! Mesajlar ortaya çıktı

Eski Beşiktaş yöneticisi ile skandal aşkı magazin gündemine bomba gibi düşen sunucu Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programındaki görevinden istifa etmiş, ve aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına verdiği zararla günlerce konuşulmuştu.

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Ece Erken, ilişkinin gizli olmadığını belirtmiş, "İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" sözleriyle yasak aşkı itiraf etmişti. Şimdi ise Ece Erken ve 2. Sayfa program sunucuları Müge ve Gülşen karşı karşıya geldiler.

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Erken'in yasak aşkını 2. Sayfa programında masaya yatıran Müge ve Gülşen, ünlü sunucuyu ağır bir dille eleştirmişti.

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Bu eleştirilerin ardından dün Ece Erken'den flaş bir hamle geldi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Erken, Müge ve Gülşen'i tehdit etti. Sunucular, "19.45te cep telefonumuza gelen tehdit içerikli mesaj var" diyerek Ece'yi ifşa etti ve sözlerinin arkasında olduklarını belirterek Erken'e yüklendi.

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Olayın ardından sosyal medya hesabı Instgaram'dan konu ile ilgili açıklık getiren ünlü sunucu, WhatsApp'tan mesajları yayımladı ve bu mu tehdit notunu paylaştı. Erken, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
müge ve gülşen, ece erken,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ben burada tehtid değil de. özel hayatın gizliliğini ifşa görüyorum. dedikoducu kadınlar birbirine girmiş. millet ne dertte bunlar ne dertte.
yaa şu ece denen virüs ü haber yapmayın artık ülkenin başka derdi mi yok
ya bunun neresi tehtit ben eceyi sevmem de bunlar fazla burunlarını sokuyorlar
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