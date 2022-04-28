MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2. Sayfa konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir hastalığı nedir? İyileşti mi?

2. Sayfa konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir hastalığı nedir? İyileşti mi?

28.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa konuğu Esra Balamir, 28 Nisan 2022 Perşembe günü canlı olarak yayınlanan programda yaptığı açıklamalar sonrası gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü isim merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir hastalığı nedir? İyileşti mi? İşte detaylar...

2. Sayfa konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir hastalığı nedir? İyileşti mi?
  1. Sayfa konuğu Esra Balamir Esra Balamir, canlı yayınlanan programın ardından merak konusu oldu. Söylediği; 'Adamım', 'Deydi mi?', 'Rüyalar Gördüm' gibi şarkılarla bilinen ünlü isim hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir hastalığı nedir? İyileşti mi? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu.

Dönemin müzik kanalı Kral TV'de vj olarak çalışan Balamir, daha sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlamıştır.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

ESRA BALAMİR HASTALIĞI NE? İYİLEŞTİ Mİ?

Lenf bezi ve dalağı alınan Esra Balamir esrarengiz bir hastalığın pençesine yakalanmıştı. Bir dönem ömür boyu tedavi göreceğini açıklayan ünlü şarkıcının sağlık durumu iyi.

ESRA BALAMİR EVLİ Mİ?

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Esra Balamir'in albümleri:

2016 - Söke Söke (Single)
2010 - Rüyalar Gördüm
2007 – Masalcı
2005 – Bal Gibi
2002 – Kalbim Küçük
1995 – Hadi Hurma

Esra Balamir'in oynadığı diziler:

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)
1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

Esra Balamir'in katıldığı yarışmalar:

Ünlüler Çiftliği
İşte Benim Stilim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt
Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"
43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"
Anahtar Kelimeler:
Esra Balamir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Koronavirüsle mücadelede ‘müzik yasağı’ kaldı!

Kiracısının ödediği para gündem oldu!

Kiracısının ödediği para gündem oldu!

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti! En düşük aylığa 865 lira zam yolda…

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

İlginizi Çekebilir

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.