2. Sayfa konuğu Işın Karaca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Işın Karaca albümleri ve şarkıları

Işın Karaca, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayacak. Seslendirdiği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Işın Karaca ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Işın Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca 1973 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

Işın Karaca, 48 yaşındadır. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim almıştır. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) isminde bir oğlu bulunmaktadır. İlk eşinden daha sonra boşanmıştır. Aranjör Erdem Yörük ile 12 sene süren birlikteliği olmuştur. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri süren birlikteliğini 2010 senesinin Kasım ayı sonunda noktalamıştır. Daha sonra yeniden barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 senesinde dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.

Boşanma davası esnasında barışan çift daha sonra yeniden ayrılarak, 6 Kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlenmiştir. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girmiştir. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı bilinmektedir. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başlamış olan Karaca'nın dahil olduğu grup daha sonra albüm yapamadan dağılmıştır. Sanıldığının aksine Işın Karaca önce Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle birlikte yorumlamıştır. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karaca'dır. 1999 senesinde kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlenmiştir.

2. SAYFA KONUĞU IŞIN KARACA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı, Kıbrıs Türküdür. İşte ünlü şarkıcının albümleri:

Arabesque II

Her Şey Aşktan

Ey Aşkın Güzel Kızı

Eyvallah

Anadilim Aşk

İçinde Aşk Var

Başka 33/3

Uyanış

Arabesque

Her Şey Aşktan

Ey Aşkın Güzel Kızı

Eyvallah

Canımın Yarısı

Sen Ben Aşk

IŞIN KARACA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile olan evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu vardır. Işın Karaca'nın oğlu Erda Kıvanç 29 yaşındadır.

